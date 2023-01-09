

جدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

استحضر مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 "إكسبو الحج" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بجدة تحت شعار "الجودة منظومة الخدمات" تجربة زيارة المدينة المنورة في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين؛ من خلال مشروع رؤى المدينة الذي سيضيف 47 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس أحمد بن وصل الجهني؛ أن المشاركة في هذا الحدث يحدث تنافساً في عرض الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، خاصة في ظل ورش العمل التي تناقش جهود وزارة الحج والعمرة الهادفة لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج رؤية المملكة 2030".

ونوه برعاية "رؤى المدينة القابضة" الإستراتيجية لهذا الحدث الهام الذي يؤكد اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وبالتطوير المستمر لقطاع الحج والعمرة؛ مشيراً إلى تسليط الضوء خلال "إكسبو الحج" على مشاريع الشركة التي تسهم في تيسير استضافة 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، وذلك من خلال مشاريعها الهادفة المختلفة.

ونوه بأن الشركة تتطلع قدماً للأفكار والآراء والابتكارات التي ستقدم في كلٍ من المعرض والمؤتمر، ونترقب الفرصة التي يحملها "إكسبو الحج" لبناء وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يخدم رؤية وأهداف شركة رؤى المدينة القابضة.

الجدير بالذكر أن "إكسبو الحج" يهدف إلى جمع صُنَّاع القرار ورواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين لبحث أفضل الحلول الميسرة والخيارات المبتكرة التي من شأنها تسهيل رحلتي الحج والعمرة بكل يسر وطمأنينة، ويناقش المؤتمر سُبل تحقيق الأهداف الرئيسية التي تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التميز والريادة وفقاً لرؤية المملكة في 2030.

// انتهى //

22:57ت م

0214





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "إكسبو الحج" يستحضر تجربة زيارة المدينة المنورة في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.