السعودية اليوم زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب إندونيسيا



جاكرتا 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 9 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات اليوم منطقة تانيمبار في إندونيسيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على مسافة 427 كيلومتراً جنوب جزيرة أمبون، وعلى عمق 97 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور خسائر مادية أو بشرية.

//انتهى//

22:07ت م

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