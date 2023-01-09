السعودية اليوم / سموُّ أميرِ الحدود الشمالية يتابع جهود الإدارات المعنية للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة



عرعر 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

يتابعُ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وما يواكبها من هطول أمطار رعدية غزيزة على مدن ومحافظات المنطقة، واطمأنَّ سموُّه على الإجراءات التي اُتُخِذَت بهذا الخصوص.

ووجَّه سموُّه جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية؛ لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة، واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.

ودعا سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المواطنين وزائري المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان المياه، وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة؛ حفاظًا على سلامتهم ، متمنيًا السلامة للجميع، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعمَّ بنفعها البلاد والعباد.

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22:07ت م

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