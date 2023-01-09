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الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي وروضتي في الشمالية غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن تعليم المنطقة الشمالية أنه نظرًا لاستمرار الحالة المطرية ومتابعة آثارها وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي،  غدًا الثلاثاء 06/17/ 1444 في جميع مدارس المنطقة و المحافظات والمراكز التابعة لها (للطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدارس).

مدارس حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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