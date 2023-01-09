السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية



واشنطن 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية.

وقال البيت الأبيض -في بيان له- اليوم، إن الرئيس الأمريكي أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.

وأفاد أن إجراء الرئيس الأمريكي يخول وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية FEMA بزيادة المساعدة الفيدرالية وجميع الموارد المتاحة ودعم جهود الاستجابة والتعافي في 17 مقاطعة بالولاية.

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19:59ت م

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