شكرا لقرائتكم خبر عن غياب حامد..تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الشباب فى دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي نادي الاتحاد بنظيره الشباب فى مباراة مثيرة وقوية آخري بالدوري السعودي بعد قليل، حيث تأتي المباراة ضمن مؤجلات الفريقين من الجولة التاسعة، ويسعي العميد من خلال مواجهة الليلة من إستعادة طريق الإنتصارات، بعدما تعرض الفريق للهزيمة أمام نظيره الهلال بالجولة الماضية.

فى حين يسعي نادي الشباب لترتيب أوراقه المبعثرة بعد السقوط المفاجئ أمام الوحدة فى الجولة الماضية، الشئ الذي أثر فى صراع الفريق على الصدارة ونسب لحاقه بالنصر، لا سيما أن الأخير تمكن من الفوز على نظيره الطائي فى آخر جوالاته، مما يصعب الخناق على الشباب والذي أصبح مطالبًا بالفوز.



موعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي الشباب نظيره الاتحاد اليوم الإثنين، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري السعودي، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل الاتحاد الرسمي لمباراة الشباب

وأعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو عن تشكيل الاتحاد لمواجهة الشباب، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي.

خط الوسط: هيلدر كوستا – برونو هنريكي – كورنادو – عبدالعزيز البيشي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو.