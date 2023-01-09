شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُخطط لضم صفقة أوروبية جديدة عقب ضم رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، لم يتوقف في طموحاته عقب ضم كريستيانو رونالدو، ويرغب في ضم موهبة أوروبيةجديدة.

ونجح النصر السعودي، من ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع ناديه الإنجليزيمانشستر يونايتد.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودي، بعقد مدته موسمين ونصف، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت شبكة "إسبن" العالمية، أن نادي النصر بدأ في التوجه باهتمامه، من أجل ضم سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة.

ويرغب النصر السعودي، في تدعيم خط وسط الفريق، لذلك فكر في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسوف ينتهي عقد بوسكيتس مع فريقه الإسباني برشلونة، في نهاية صيف 2023 القادم.