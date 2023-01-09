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النصر يُخطط لضم صفقة أوروبية جديدة عقب ضم رونالدو

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، لم يتوقف في طموحاته عقب ضم ، ويرغب في ضم موهبة أوروبيةجديدة.

ونجح النصر السعودي، من ضم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع ناديه الإنجليزيمانشستر يونايتد.

وانضم رونالدو لصفوف النصر السعودي، بعقد مدته موسمين ونصف، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشارت شبكة "إسبن" العالمية، أن نادي النصر بدأ في التوجه باهتمامه، من أجل ضم سيرجيو بوسكيتس لاعب .

ويرغب النصر السعودي، في تدعيم خط وسط الفريق، لذلك فكر في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسوف ينتهي عقد بوسكيتس مع فريقه الإسباني برشلونة، في نهاية صيف 2023 القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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