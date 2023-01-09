شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الشباب الرسمي لمباراة الاتحاد فى دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الشباب لخوض تحدي قوي ومثير بعد لحظات، حينما يواجه نظيره إتحاد جدة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بدوري روشن للمحترفين، حيث يسعي الشباب لتدارك هزيمته المفاجئة فى الجولة الماضية أمام الوحدة ومواصلة مطاردة النصر على صدارة الدوري السعودي.

فى حين يسعي نادي الاتحاد لتدارك السقوط أمام الهلال فى الجولة الماضية والإستمرار فى صراع الصدارة، خاصة أن تعرض الفريق لأي هزيمة جديدة سيبعده بشدة من سباق المنافسة، والذي أصبح أكثر شراسة بعد فوز الزعيم الهلالي وخسارة الشباب بالجولة الماضية.



موعد مباراة الشباب والاتحاد القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي الشباب نظيره الاتحاد اليوم الإثنين، فى أحدي المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة بالدوري السعودي، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل الشباب الرسمي لمباراة الاتحاد

وأعلن الجهاز الفني للشباب عن التشكيل الرسمي لمواجهة الشباب، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جو.

خط الدفاع: متعب الحربي - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - فواز الصقور.

خط الوسط: بانيجا - كريتشوفياك - هتان باهبري - جوانكا - حسين القحطاني.

خط الهجوم: كارلوس جونيور.

الجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.