شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب الهلال السعودي التعاقد مع إنريكي لتدريب ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، حقيقة رغبة نادي الهلال السعودي، في التعاقد مع لويس إنريكي، لتدريب الفريق.

وكانت هناك تقارير تُشير، إلى أن الهلال السعودي، قدم عرضًا ضخمًا من أجل ضم النجم الأرجنتين ليونيل ميسي لصفوف الفريق.

وتدريب ميسي تحت قيادة لويس إنريكي، في فريق برشلونة في الفترة ما بين 2014 لـ2017.

ويريد الهلال السعودي التعاقد مع إنريكي، والإطاحة بـ رامون دياز من تدريب الفريق السعودي.

حقيقة اقتراب الهلال التعاقد مع إنريكي

وقام الإعلامي خالد الذياب، بالنفي عن تواصل نادي الهلال مع لويس إنريكي لتدريب الفريق، بدلًا من دياز.

كما نفى أيضًا تواصل إدارة الهلال، بالفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق.

ونشر الذياب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": الهلال، مع إنريكي وزيدان.

وأكد أن إدارة الهلال، مازالت مقتنعة باستمرار دياز في تدريب الفريق السعودي، خلال الفترة المُقبلة.