شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الهلال للتعاقد مع ميسي فى الصيف المقبل.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن الهلال يرصد خطة محكمة للتعاقد مع ميسي فى نهاية الموسم الجاري، حيث أوضحت بأن الفريق ينتظر قدوم النجم الأرجنتيني لموسم الرياض، ومباراة الهلال والنصر أمام الفريق الباريسي المنتظرة.

وأفادت المصادر أن مسئولي الهلال سيستغلون فترة تواجد ميسي فى المملكة العربية السعودية لمحاولة إقناعه بالتواجد ضمن صفوف الزعيم فى الفترة المقبلة، لا سيما أن مسئولي الفريق يرصدون ميزانية مفتوحة للتعاقد مع اللاعب مثلما يريد من أجل إظهار تمسكهم الشديد باللاعب.

وأضافت التقارير أن رحيل ميسي عن باريس ما زال محتملًا بصورة كبيرة، خاصة أن اللاعب لم يجدد تعاقده مع الفريق الباريسي حتى الفترة الحالية، على الرغم من إبداءه النية فى البقاء داخل الدوري الفرنسي.



الهلال يثق فى قدرته بضم ميسي

وفى سياق متصل، أشارت بعض المصادر القوية داخل نادي الهلال أن الفريق يثق بصورة كبيرة فى قدرته على ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المرحلة القادمة، فى الوقت الذي قد يبحث فيه اللاعب لتحقيق الإستفادة المادية.

وأضافت المصادر الهلالية أن اللاعب تمكن من تحقيق وكسر كافة الأرقام القياسية والبطولات الجماعية بعد فوزه بكأس العالم الأخير، مما قد يجعله يبحث عن تحدي جديد رفقة رونالدو فى دوري روشن السعودي.