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تعرف على موعد انضمام ميسي إلى الهلال السعودي

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محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم موعد إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تدعيم الخط الهجومي للزعيم خلال الفترة المقبلة.

موقف ميسي من الانتقال للنصر بالمريكاتو الحالي

وكشفت تقارير صحفية على أن اتحاد الكرة السعودي، يواصل العمل بكثرة خلال الفترة الحالية من أجل حسم صفقة انتقال ميسي، إلى نادي الهلال، خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية ، إلى النصر.

وأكدت التقارير على أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في مستقبل ميسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الصيف القادم، وليس يناير الحالي.

وأوضحت التقارير على أن صفقة ميسي إلى الهلال، لن تحسم في الشتاء الحالي، كما ردد البعض.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد الرائد في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره نادي الرائد، وذلك مساء الغد الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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