شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام ميسي إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية موعد إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تدعيم الخط الهجومي للزعيم خلال الفترة المقبلة.

موقف ميسي من الانتقال للنصر بالمريكاتو الحالي

وكشفت تقارير صحفية على أن اتحاد الكرة السعودي، يواصل العمل بكثرة خلال الفترة الحالية من أجل حسم صفقة انتقال ميسي، إلى نادي الهلال، خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى النصر.

وأكدت التقارير على أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في مستقبل ميسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الصيف القادم، وليس يناير الحالي.

وأوضحت التقارير على أن صفقة ميسي إلى الهلال، لن تحسم في الشتاء الحالي، كما ردد البعض.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد الرائد في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره نادي الرائد، وذلك مساء الغد الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.