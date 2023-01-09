شكرا لقرائتكم تعليم النماص: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم النماص تعليق الدراسة الحضورية واستمرار الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء؛ بسبب تقارير الأرصاد.

مدارس النماص

وقالت الإدارة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواء أدت لانعدام الرؤية، وبناء على ما رأته لجنة تعليق الدراسة، حرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار الدراسة وتحويلها عن بعد ليوم غد الثلاثاء عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم النماص.

قد يهمّك أيضاً

مدارس حفر الباطن

في وقت سابق، قررت إدارة تعليم حفر الباطن تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها: إنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الثلاثاء 17/ 6/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.