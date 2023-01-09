شكرا لقرائتكم تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله الحرام بنسبة 73% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، عن تخفيض تكلفة التأمين على حجاج بيت الله الحرام بنسبة تصل إلى 73 % من 109 ريالات، إلى 29 ريالًا.

كما تم تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين بنسبة 63% من 235 ريال إلى 88 ريال والتطبيق سيبدأ من الغد.

عودة أعداد الحجاج

كما أكد الربيعة، ‏عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر.

اكسبو الحج

جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر الحج والعمرة “اكسبو الحج” في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن.

أمية المؤتمر

كذلك شارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في المؤتمر الذي يعد الأضخم والأكبر من نوعه في العالم في سوبر دووم جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد السديس الأهمية القصوى للمؤتمر الذي يُعقد تحت شعار “الجودة في منظومة الخدمات” وهو الشعار التي تعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.