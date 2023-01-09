وزير الحج والعمرة: عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط

قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة إن الحج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا ، وسيتم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بنسبة 73 % والمعتمرين بنسبة 63%، مؤكدا عودة الحج هذا العام بدون قيود أو شروط.

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج"، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبمشاركة وفود دولية من أمثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف الربيعة أنه سيتم السماح لبعثات الحج التعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية.

مبادرات لخدمة ضيوف الرحمن

وتعمل المملكة على تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في التعريف بهذه المشاريع والمبادرات ودورها في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم لأداء مناسكهم بطمأنينة، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية.

تعزيز الشراكات

يدعم مؤتمر ومعرض الحج جهود وزارة الحج والعمرة لتعزيز الشراكات القائمة مع الجهات الداخلية التي تخدم هذا القطاع الحيوي، الذي توليه قيادة المملكة أقصى اهتمامها، وكذلك مع المنظمات العالمية ذات العلاقة، مثل منظمة الصحة العالمية.

حلول رقمية

وتتضمن خطط المملكة لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن توظيف أفضل السياسات والحلول الرقمية لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومن ذلك استخدام التحول الرقمي وتسهيل التقديم لتأشيرات الحج والعمرة، وتحويل الخدمات المقدمة في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين إلى خدمات ذكية عبر أحدث الوسائل التقنية والرقمية.

كما تعمل وزارة الحج والعمرة على إيجاد حلول تقنية ذكية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الجهات كافة، وضمان تكامل الجهود والعمل على وتيرة واحدة، عبر اعتماد معايير الجودة الدقيقة المتبعة من جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، لتحسين تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى انتهاء رحلتهم.

منظومة حج مستدامة

وتسعى المملكة إلى بناء منظومة حج مستدامة، بجعل موسم حج خال من المخلفات التي تؤثر على البيئة، وتعزيز استخدام المواد القابلة للتدوير في موسم الحج والعمرة، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتحويل المستهدفات في هذا المجال إلى أعمال منجزة.

كما يقدم مؤتمر ومعرض الحج والعمرة عرضاً للمشروعات المختلفة التي ستسهم في استيعاب أعداد الحجاج والزوار المتزايدة سنوياً، ضمن خطة لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات القادمة وفق رؤية المملكة 2030، والحلول الذكية لتسهيل وتنظيم عمليات التفويج، وذلك لتوفير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن.