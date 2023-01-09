السعودية اليوم / الفضلي والحقيل يزوران "ضاحية خزام" إحدى مشاريع الوطنية للإسكان



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية خزام التي تُطوّرها الوطنية للإسكان (NHC) شمال مدينة الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم وزارتي "البلدية والإسكان" و"البيئة والمياه والزراعة".

وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتوفير الحلول السكنية المتنوعة للأسر

واصطحب معاليه، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، في زيارة تفقدية لمشاريع ضاحية خزام السكنية الواقعة شمال الرياض على مساحة تتجاوز 30 مليون م2 وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة ضمن بيئة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة للسكان.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، عرضاً مرئياً عن جهود الوطنية للإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية والتي تجاوزت 93%، ودور الشراكة الفاعلة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية في توفير الخدمات للأسر السعودية وتطوير البنية التحتية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي.

// انتهى //

19:57ت م

0184



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واساستقبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية خزام التي تُطوّرها الوطنية للإسكان (NHC) شمال مدينة الرياض، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم وزارتي "البلدية والإسكان" و"البيئة والمياه والزراعة".وتأتي الزيارة امتداداً للشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتوفير الحلول السكنية المتنوعة للأسر السعودية ، بهدف زيادة نسبة التملك السكني.واصطحب معاليه، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، في زيارة تفقدية لمشاريع ضاحية خزام السكنية الواقعة شمال الرياض على مساحة تتجاوز 30 مليون م2 وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة ضمن بيئة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة للسكان.من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، عرضاً مرئياً عن جهود الوطنية للإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين لتعزيز نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية والتي تجاوزت 93%، ودور الشراكة الفاعلة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية في توفير الخدمات للأسر السعودية وتطوير البنية التحتية.حضر اللقاء معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي.// انتهى //19:57ت م0184

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفضلي والحقيل يزوران "ضاحية خزام" إحدى مشاريع الوطنية للإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.