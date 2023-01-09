

أبهـا 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير اليوم، برنامج "معالي المحافظ"، والذي يهتم بنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على أهم الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 14-8 أعوام بنين وبنات.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين، تدريب 20 طفلاً على إتقان مهارات الإسعافات الأولية، من خلال تدريبهم على أهم مبادئ الإسعافات والإنعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، بالإضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الكسور، والنزيف، والحروق، إلى جانب التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.

وأكد مدير الفرع محمد الشهري، أنه سيتم خلال البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على مجالات التطوع في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبع للحركة الدولية للإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، كما سيتم إعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية، وتمثيل المملكة في المحافل والمشاركات الدولية.

// انتهى //

19:20ت م

0169





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / فرع الهلال الأحمر بعسير يطلق برنامج "معالي المحافظ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.