السعودية اليوم / أمين الشرقية يناقش مبادرة "لنجعل المشي أسلوب حياة"



الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم ، اجتماعا مشتركا مع عدد من شركاء الأمانة من الجهات ذات العلاقة، لمناقشة مبادرة " لنجعل المشي أسلوب حياة " والهوية والبصرية لرياضة المشي، ومراحل العمل والتجارب التي نفذت والخطط المستقبلية للمبادرة، وبحث أوجه الشراكة والتعاون لتحقيق أهداف المبادرة المجتمعية بالشراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بحضور عدد من القيادات بالأمانة والجهات المشاركة.

وأكد معاليه حرص الأمانة على المشاركة مع الإدارات المعنية بمختلف القطاعات لدعم المبادرات ذات المسارات الإبداعية، التي تتماشى وأهداف المنطقة بالخروج بإبداع جديد بكل موسم، وكل مشاركة، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع لمناقشة مبادرة "لنجعل المشي أسلوب حياة"، والتي تحمل تفاصيل ومراحل تحقيق الهوية البصرية للمبادرة على أرض الواقع في المواقع المستهدفة، والتي تسعى الأمانة من خلالها للتعاون والتكامل مع الجهات المعنية.

من جانبه أوضح مساعد مدير إدارة تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن الزهراني، أن الإدارة تسعى لتعزيز مبادرة

من جهتها أبانت أمين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" لولوة الشمري، أن المُبادرة جاءت بتوجيه ومتابعة سمو رئيسة أُمناء المجلس الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لتطويع هذه المبادرة بتكاملية مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة بشكل ابداعي و مبتكر تُعزز أولًا بين النشء في المجتمع التعليمي و التربوي ومنه إلى إيجاد فكر مجتمعي واعي بهذا السلوك ليتحول لأسلوب حياة يمارسه أفراد المجتمع .

عقب ذلك قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية عرضا مرئيا عن فكرة المبادرة لصناعة الهوية البصرية ومراحل التنفيذ لمبادرة "لنجعل المشي أسلوب حياة" في مدارس وإدارات تعليم المنطقة الشرقية، لتعزيز هذه الهوية بصناعتها في كافة مواقع ومحيط المدارس، تمهيدا لتوسع فيها وانطلاقها إلى ساحات الواجهات البحرية مستقبلا.

// انتهى //

19:18ت م

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الدمام 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم ، اجتماعا مشتركا مع عدد من شركاء الأمانة من الجهات ذات العلاقة، لمناقشة مبادرة " لنجعل المشي أسلوب حياة " والهوية والبصرية لرياضة المشي، ومراحل العمل والتجارب التي نفذت والخطط المستقبلية للمبادرة، وبحث أوجه الشراكة والتعاون لتحقيق أهداف المبادرة المجتمعية بالشراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بحضور عدد من القيادات بالأمانة والجهات المشاركة.وأكد معاليه حرص الأمانة على المشاركة مع الإدارات المعنية بمختلف القطاعات لدعم المبادرات ذات المسارات الإبداعية، التي تتماشى وأهداف المنطقة بالخروج بإبداع جديد بكل موسم، وكل مشاركة، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع لمناقشة مبادرة "لنجعل المشي أسلوب حياة"، والتي تحمل تفاصيل ومراحل تحقيق الهوية البصرية للمبادرة على أرض الواقع في المواقع المستهدفة، والتي تسعى الأمانة من خلالها للتعاون والتكامل مع الجهات المعنية.من جانبه أوضح مساعد مدير إدارة تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن الزهراني، أن الإدارة تسعى لتعزيز مبادرة رياضة المشي وجعلها أسلوب حياة، يبدأ من خلال المدارس ليكون سلوكا معززا بين طلاب المدارس، والمجتمع التعليمي والتربوي، لينعكس على كافة افراد المجتمع، مشيدا بدور الشركاء وفي مقدمتهم أمانة الشرقية، التي دائما ما تكون سباقة بالدعم وتبني أي مشروع مجتمعي، يهدف لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق مستهدفات المنطقة لنهوض بكافة الخدمات والمبادرات المجتمعية.من جهتها أبانت أمين مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "ابصر" لولوة الشمري، أن المُبادرة جاءت بتوجيه ومتابعة سمو رئيسة أُمناء المجلس الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لتطويع هذه المبادرة بتكاملية مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة بشكل ابداعي و مبتكر تُعزز أولًا بين النشء في المجتمع التعليمي و التربوي ومنه إلى إيجاد فكر مجتمعي واعي بهذا السلوك ليتحول لأسلوب حياة يمارسه أفراد المجتمع .عقب ذلك قدمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية عرضا مرئيا عن فكرة المبادرة لصناعة الهوية البصرية ومراحل التنفيذ لمبادرة "لنجعل المشي أسلوب حياة" في مدارس وإدارات تعليم المنطقة الشرقية، لتعزيز هذه الهوية بصناعتها في كافة مواقع ومحيط المدارس، تمهيدا لتوسع فيها وانطلاقها إلى ساحات الواجهات البحرية مستقبلا.// انتهى //19:18ت م0167

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