السعودية اليوم / مدينة تدريب الأمن العام تتيح لزوار معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فرصة الرماية الحية



الصياهد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

تشارك مدينة تدريب الأمن العام في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، بميدان جاهز للرماية الحية يتيح للزوار فرصة الرماية بإشراف مدربين ومدربات مؤهلين طيلة مدة المهرجان، وجناح يحتوي على فيلم مرئي يلخص أبرز أعمال معاهد التدريب ومشاركة منسوبي شؤون التدريب في دعم العاصمة المقدسة وعدد من الصور والأسلحة التاريخية وسجل للزيارات، وإحصاءات للبرامج التدريبية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير الجاري، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية.

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19:04ت م

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