السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف, شملت مركز الشفا وأحياء قروى والخالدية والمنطقة المركزية والمثناة وقروى, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

من جهة أخرى نبهت إدارة الدفاع المدني العموم بالابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري السيول، راجية السلامة للجميع.

// انتهى //

18:56ت م

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