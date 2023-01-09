شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يكشف موعد الظهور الأول لرونالدو رفقة النصر بشكل نهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن رودي جارسيا مدرب فريق النصر السعودي عن موعد أولى مباريات الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق بعد انضمامه فى الأيام الماضية.

حيث سبق أن حصل نادي النصر على توقيع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف حتى 2025 فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبتعد رونالدو عن المشاركة مع النصر فى الفترة الحالية، بالرغم من وصول البطاقة الدولية،إلا أنه لا يحق له المشاركة حتي يقوم بتنفيذه عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من الاتحاد الإنجليزي خلال مواجهة إيفرتون فى البريميرليج.



جارسيا يؤكد مشاركة رونالدو أمام باريس

وقال رودي جارسيا مدرب النصر في تصريحاته: ” رونالدو سينفذ أولًا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي لكنه قد يظهر لأول مرة فى مباراة ودية تضم لاعبي النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان في الرياض يوم 19 يناير الجاري”.

وأشار جارسيا إلى أن أول مباراة رسمية لرونالدو مع النصر ستكون أمام الاتفاق يوم 22 يناير الجاري فى دوري روشن السعودي ولكنه سيخوض قبلها اللقاء الودي أمام باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض.

وأضاف: ” انضمام رونالدو إلى فريق النصر سيكون له تأثير مماثل لانتقال الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه إلى نادي نيويورك كوزموس قبل نحو 50 عامًا”.

وأنهى جارسيا تصريحاته عن رونالدو قائلًا: “الشيء الوحيد الذي أتمناه لكريستيانو رونالدو هو إعادة متعة اللعب والإبتسامة مرة أخرى مع النصر”.