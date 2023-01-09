شكرا لقرائتكم اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يستعد ملايين المستفيدين من حساب متابعات الخليج 365 لاستقبال مبالغ الدعم المقررة لهم في الدفعة 62 التي سيتم إيداعها خلال الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء العاشر من يناير 2023.

مؤهل وحالة الدفعة صفر

وطمأنت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 عبر تويتر العديد من المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية ” مؤهل” لكن حالة الدفعة لا يوجد مؤكدة أنه سيتم صرف الدعم حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق.

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وأجابت خدمة المستفيدين على استفسار حول سبب الدفعة لا يوجد بالقول إنه: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يناير، وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 18/12/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 يناير”.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في الدفعة 62 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

حاسبة حساب متابعات الخليج 365

وتتيح حاسبة الدعم التقديرية معرفة مبلغ الدعم المستحق للمستفيدين من خلال إدخال بيانات رب الأسرة والتابعين خاصة الفئات العمرية وقيمة الدخل الإجمالي للأسرة ويتم صرف الدعم في حال عدم تجاوز الدخل الحد المانع من الحصول على الدعم.

يذكر أنه يتاح بعد كل دورة دفع التقدم باعتراض على عدم الأهلية خلال مدة 90 يومًا من الدفعة على أن يبدأ تقديم الاعتراض في اليوم الخامس من الدعم وفي حال قبول الاعتراض يتم تعويض المستفيد بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بحد أقصى 5 دفعات