السعودية اليوم / مصرع 21 شخصاً في انقلاب حافلة على الحدود الأوغندية الكينية



نيروبي 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

لقي 21 شخصاً مصرعهم إثر انقلاب حافلة على بعد نحو 3 كم من بلدة لوخاخا الحدودية الأوغندية الكينية.

وأوضحت السلطات الأوغندية أن غالبية ركاب الحافلة من الأوغنديين، الذين استقلوا الحافلة للسفر إلى العاصمة الكينية نيروبي، مشيرة إلى أن تحقيقاً أولياً كشف أن سبب الحادث هو تجاوز الحافلة السرعة.

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18:38ت م

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