السعودية اليوم / المنقية "النائلات" تحقق المركز الأول في شوط بيرق المؤسس للون الوضح بمهرجان الإبل



الصياهد 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

حقق المواطن عبدالله النهدي المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الوضح بالمنقية "النائلات"، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي - اليوم - نتائج باقي الفائزين بالشوط؛ إذ جاء بالمركز الثاني المواطن منصور البقمي بالمنقية "شرهات القاتوله"، وحقق المركز الثالث المواطن مناحي القحطاني بالمنقية "ضايمات الوضح"، وبالمركز الرابع جاء المواطن فيصل الذيابي بالمنقية "معجزات الوضح"، وحقق المركز الخامس المواطن مبارك القحطاني بالمنقية "الرهيبات" ، وسادساً الكويتي محمد الشهري بالمنقية "الناصريات" ، وفاز بالمركز السابع المواطن سمير المطيري بالمنقية "الزاهيات" ، ونال المركز الثامن المواطن خالد العتيبي بالمنقية "مسكتات"، وجاء بالمركز التاسع المواطن فراج السبيعي بالمنقية "دهامات"، ونال المركز العاشر المواطن عبود المقاطي بالمنقية "الرهاويات".

// انتهى //

17:48ت م

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