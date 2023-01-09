السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي قيادات جامعة الأمير سلطان ويطلع على أنشطتها التعليمية وإنجازاتها البحثية



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

التقى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان خلال زيارته لجامعة الأمير سلطان اليوم، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني.

وتناول اللقاء التعريف بالجامعة وكلياتها وأنشطتها وبرامجها الأكاديميَّة والبحثيَّة والمجتمعيَّة، إضافة إلى عرض خطتها الإستراتيجية، وأبرز الإنجازات التي حققتها على المستويين المحلي والدولي.

واطلع معاليه على الاعتمادات التي حصلت عليها الجامعة أبرزها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والاعتمادات الدولية التي تميّز برامج الجامعة المتنوعة.

بعد ذلك تجول وزير التعليم في مرافق الجامعة، منها مركز الاستدامة والمناخ، ومعمل الأطراف الصناعية وتقويم العظام ومعمل أبحاث الروبوتات وإنترنت الأشياء ومركز تطوير المنتجات ومركز الأميرة نوف بنت سلطان بن عبدالعزيز للطالبات، ومعرض الجامعة الذي يضم التميّز في التعليم الأكاديمي والبحث والابتكار وخدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن محمد إلى أن الإنجازات التي يشهدها التعليم في المملكة ومستوياته المتقدمة يأتي بدعم مستمر من القيادة الحكيمة، مؤكداً أن علاقة الجامعة بوزارة التعليم علاقة شراكة متينة، غايتها وهدفها الإسهام في رفع وتطوير مستوى التعليم عامة والتعليم الأهلي على وجه الخصوص، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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17:48ت م

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