السعودية اليوم / "سدايا" توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فنلندية لإنشاء بيت البرمجيات في الهيئة وتوطين المعرفة



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

وقعت الهيئة

وتهدف المذكرة إلى تطوير وتصميم وتحسين البرمجيات والتطبيقات الآمنة الحديثة والمرنة والمفتوحة المصدر وتطويرها وتوطين المعرفة ذات الصلة، فضلاً عن إنشاء بيت البرمجيات في سدايا.

ووقع المذكرة من جانب "سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح بن سالم مصيباح، ومن جانب الشركة نائب الرئيس لإدارة الحلول تيمو هايرفونين.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار مخرجات زيارة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى جمهورية فنلندا التي كانت برئاسة معاليه بمشاركة 13 جهة حكومية و37 شركة سعودية، وضمن جهود "سدايا" لتعزيز شراكاتها مع الجهات المختلفة المحلية والعالمية، وتعزيز التكامل والتنسيق بما يدعم قيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

17:24ت م

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الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واسوقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم مع "مجموعة أويفان" الفنلندية؛ وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.وتهدف المذكرة إلى تطوير وتصميم وتحسين البرمجيات والتطبيقات الآمنة الحديثة والمرنة والمفتوحة المصدر وتطويرها وتوطين المعرفة ذات الصلة، فضلاً عن إنشاء بيت البرمجيات في سدايا.ووقع المذكرة من جانب "سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة توكلنا المهندس صالح بن سالم مصيباح، ومن جانب الشركة نائب الرئيس لإدارة الحلول تيمو هايرفونين.ويأتي توقيع المذكرة في إطار مخرجات زيارة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى جمهورية فنلندا التي كانت برئاسة معاليه بمشاركة 13 جهة حكومية و37 شركة سعودية، وضمن جهود "سدايا" لتعزيز شراكاتها مع الجهات المختلفة المحلية والعالمية، وتعزيز التكامل والتنسيق بما يدعم قيادة مسيرة المملكة نحو الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //17:24ت م0147

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