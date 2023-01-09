

رفحاء 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

قدّم مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء خلال العام الماضي 2022م , الخدمات العلاجية لـ"41,227" مستفيدة .

وشملت 15,553 مراجعة بقسم العيادات الخارجية، فيما بلغ عدد المراجعات لقسم الأشعة 3,135 مراجعة، كما بلغ عدد الوصفات الطبية التي صرفت 5,960 وصفة طبية, فيما أجرى قسم المختبر 12,492 فحصًا مخبريًا متنوعًا, و4,087 مراجعة لقسم العلاج الطبيعي.

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17:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى النساء والولادة والأطفال برفحاء يُقدّم خدماته لأكثر من 41 ألف مراجعة السعودية اليوم 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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