السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير المملكة لدى الكاميرون



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون الدكتور فيصل بن سعود المجفل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل دعم العمل الإنساني في الكاميرون.

وأبدى السفير المجفل تقديره الواسع للسمعة الدولية المميزة التي يحظى بها مركز الملك سلمان للإغاثة وبرامجه ومشاريعه الإنسانية التي غطت مختلف أنحاء العالم دون تمييز.

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17:02ت م

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