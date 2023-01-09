السعودية اليوم / "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العربي لمحو الأمية



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 الموافق 9 يناير 2023 واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أمس باليوم العربي لمحو الأمية 2023 الذي يصادف 8 يناير من كل عام وتستمر حتى نهاية الأسبوع من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمعارض والمناشط المختلفة .

وأوضح المتحدث الرسمي بالإدارة عبدالسلام الثميري أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي ضمن الجهود التي تهدف إلى رفع الوعي والحد من الأميَّة لدى أفراد المجتمع، والدعوة للالتحاق بالبرامج التعليمية النوعيّة والملائمة لاحتياجات الأميين التي وفّرتها الحكومة الرشيدة , منوهاً بتفوق المملكة في مجال التعليم الإلكتروني على المستوى الدولي والتوسع في مجالاته وطرقه ونشره بين كافة شرائح المجتمع عبر منصات تعليمية متعددة .

وكانت إدارة التعليم المستمر قد نظمت معرضاً بهذه المناسبة احتوى على أركان متعددة ومتنوعة من أعمال طلاب وطالبات التعليم المستمر.

//انتهى//

16:50ت م

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