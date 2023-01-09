

بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أظهرت إحصائية مستشفى بريدة المركزي أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى خلال عام 2022 بلغ 139064 ألف مستفيد.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن من إجمالي عدد المستفيدين هناك 27289 مستفيداً من عيادات الباطنة، في حين بلغ مراجعو عيادة الجراحة العامة 16253، بينما راجع عيادات العظام 21807 مرضى.

وأضاف التجمع أن عيادات العيون استقبلت 18867 مستفيداً، وسجلت عيادات الجلدية 10756 مراجعاً، في الوقت الذي بلغ عدد المستفيدين من عيادات الأنف والأذن والحنجرة 10848 مستفيداً، فيما كان عدد المرضى المستفيدين من عيادة المسالك البولية 6286 مريضاً.

وبيّن تجمع القصيم الصحي أن عدد مراجعي عيادة جراحة المخ والأعصاب بلغ5275 مراجعاً، وعيادات الجهاز الهضمي 4199، في حين كان عدد المستفيدين من عيادة السمنة قد بلغ 4204 مستفيدين، وسجل مجموع مراجعين العيادات الأخرى 13280 مستفيداً.

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16:43ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 139 ألف مستفيد من الخدمات الطبية للعيادات الخارجية في مستشفى بريدة المركزي خلال العام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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