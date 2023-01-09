شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل مباراة الفريق أمام نجوم النصر والهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تفاصيل الجولة الشتوية السريعة للفريق الفرنسي في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا مواجهة نجوم الهلال والنصر.

وأشار باريس في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، إلى أن الجولة ستمتد على مدار يومي 18 و19 يناير الجاري في قطر والسعودية.

وأوضح البيان أن بعثة باريس ستغادر فرنسا يوم 17 يناير، للتوجه إلى الدوحة، حيث يتدرب الفريق يومًا واحدًا في ملعب خليفة الدولي، مع المشاركة في فعاليات ترويجية وتسويقية مع الرعاة.

وتابع: "الفريق سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، لخوض مباراة ودية ضد عملاقي السعودية الهلال والنصر، الذي تعاقد مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وستقام المباراة الودية على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يوم 19 يناير المقبل، وسيعود الفريق إلى باريس مباشرة عقب اللقاء.

واختتم البيان إلى أن اللقاء الودي سيذاع عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة النادي وشبكة بي إن سبورتس.