شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يُشبه رونالدو بالبرازيلي بيليه ويكشف عن دوره في تطوير الكرة السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد رودي جارسيا، المدير الفني للنصر السعودي، أن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق، سيكون له تأثير مماثل لانتقال أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه إلى نادي نيويورك كوسموس، قبل نحو 50 عامًا.

ووقع رونالدو، المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات، عقدا لمدة عامين ونصف العام، فيما يعتقد أنها واحدة من أكثر الصفقات المربحة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يبدأ البرتغالي الدولي رونالدو، المشاركة مع النصر، نظرا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه، منذ أن كان لاعبا لمانشستر يونايتد، لكن تأثيره بدأ يظهر بالفعل خارج الملعب.

ويرى جارسيا أن الصفقة تشبه صفقة انتقال الراحل بيليه إلى كوسموس الأمريكي عام 1975، بعد مسيرة أسطورية مع سانتوس البرازيلي.

وقال جارسيا في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب الفرنسية"،: "الأمر يشبه إلى حد ما صفقة بيليه، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم والرياضة والثقافة في السعودية".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو أكثر من مجرد لاعب هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، مدى تسليط الضوء على نادينا يعد أمرا مدهشا، الآن يعرف الجميع حول العالم أين نادينا".

واستطرد: "كان لا بد أن يرتفع عدد متابعونا من 800 ألف على تويتر إلى 10 ملايين خلال ساعات قليلة، أو أيام قليلة، بسبب انضمام كريستيانو، وظهوره الأول لن يكون بقميص النصر، سيتألف الفريق من مزيج من لاعبي الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان".

وقال: "أنا كمدرب للنصر، لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة. لكنه أمر جيد للتطوير أن نرى ونواجه باريس سان جيرمان ونجومه الرائعين، وسيكون أمامنا مباراة بالدوري بعدها بثلاثة أيام، ربما كان من الأفضل إعادة التفكير في الأمر، فيما يتعلق بجدول المباريات، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

واستكمل: "نحن في الصدارة بالدوري السعودي ونشعر بالسعادة، هي بطولة يصعب الفوز بها، لكننا عاقدون العزم على ذلك".

وقبل رحيله عن مانشستر يونايتد، تراجع وقت مشاركة رونالدو ضمن صفوف الفريق، كما خرج من التشكيل الأساسي للمنتخب البرتغالي خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ولدى سؤال جارسيا عما يأمله من رونالدو عندما يسجل ظهوره الأول مع النصر، اختتم: "إذا استعاد متعة اللعب مرة أخرى، سيكون هذا بمثابة هدف قد تحقق".