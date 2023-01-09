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13 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفًا لنظام البيئة، 12 مواطنًا، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير الملكية.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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