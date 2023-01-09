شكرا لقرائتكم حساب المواطن : البدلات والعلاوت ضمن الدخل المفصح عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365، تذكير المستفيدين بضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب.

الإفصاح عن كامل المرتب

جاء ذلك رد حساب خدمة المستفيدين التابعة لـ حساب متابعات الخليج 365 عبر موقع “تويتر”، على سؤال أحد المغردين بخصوص أحقيته في الدعم في حال زيادة راتبه في التأمينات.

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وأكدت الخدمة أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

وأشارت إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل بناء على مجموع دخله.

ولفتت “لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)”.

صرف حساب متابعات الخليج 365

يذكر أنه خلال ساعات قليلة، ويتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 للدفعة الـ 62 مخصص شهر يناير الجاري، للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.