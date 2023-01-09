شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. ميسي يقترب من الإنتقال إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول وجود بعض المفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي يفكر في الانتقال إلى الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة CNN، على أن إدارة نادي الهلال السعودي مازالت متمسكة حتى الآن بالتعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد اقتراب إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وأكدت التقارير الصحفية عبر CNN، على أن ميسي يرفض تجديد عقده مع النادي الباريسي ويتجه إلى الهلال في عقد قد يصل قيمته إلى 400 مليون يورو سنويًا.

وكان ميسي، قد انتقل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لعام 2022، قادمًا من صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر.

موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي الرائد، مساء غدًا الإثنين في إطار منافسات الجولة ال 15 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الهلال ضد نظيره فريق الرائد في دوري روشن السعودي على ستاد الملك عبدالله، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.