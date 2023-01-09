شكرا لقرائتكم خبر عن رويس يفتح الباب أمام رحيله إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الألماني ماركو رويس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، على إمكانية الرحيل إلى صفوف النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وفتح رويس خلال تصريحاته اليوم، الباب أمام إمكانية المغادرة إلى قلعة العالمي، ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الجديد.

وكان النصر تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو بالموسم الواحد.

وينتهي عقد ماركو رويس مع دورتموند في الصيف المقبل، ولم يتفق على شروط التجديد مع الفريق الألماني حتى الآن ولم يتم إعلان استمراره.

وزعمت تقارير صحفية بأن النصر السعودي يغري النجم الألماني لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف العالمي.

وقال رويس في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية "مناقشة العروض التي حصلت عليها؟ من الطبيعي التطلع للمستقبل والنظر إلى تلك العروض".

وتابع "يتبقى 6 أشهر فقط في عقدي مع بوروسيا دورتموند، أعتقد أنه سيكون من الخطأ عدم التفكير في مناقشة العروض التي حصلت عليها".