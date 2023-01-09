شكرا لقرائتكم بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 أشخاص لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والآداب العامة.

تفاصيل الواقعة

وذكر الأمن العام التفاصيل، قائلًا إن شرطة منطقة الرياض قبضت على امرأة ظهرت في محتوى مرئي مُخل بالآداب العامة، ومقيم من الجنسية النيجيرية ومواطنين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتوثيقهم ونشرهم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.