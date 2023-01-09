السعودية اليوم / سمو نائب أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير جمرك جديدة عرعر



عرعر 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جمرك جديدة عرعر خالد العطوي, الذي قدم تقريرا عن أهم الأعمال والمستجدات في الجمرك.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الجمارك بمنفذ جديدة عرعر.

ونوه سموه بما يلقاه قطاع الجمارك من دعم وعناية واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وذلك استشعارًا للدور المهم الذي تقوم به الجمارك نحو تمكين الاقتصاد وحماية البلاد، مشيدًا بالدور الكبير الذي يؤديه رجال الجمارك في تسهيل الحركة التجارية ومنع دخول الممنوعات بجميع أنواعها.

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15:47ت م

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