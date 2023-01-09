

العويقيلة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر محافظة العويقيلة، اليوم، رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية في المحافظة .

واستمع إلى إيجاز عن أهداف وأعمال فرق العمل التطوعية في المحافظة وأهم مبادرات الفرق وأعمالها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وأشاد سموه بدور المتطوعين من أبناء المحافظة المتميز في إنقاذ العالقين والبحث عن المفقودين في الصحراء، داعياً الشباب والشابات للانخراط بالأعمال التطوعية الدائمة والموسمية لاسيّما وأن ذلك يصقل شخصياتهم ويُكسِبهم المهارات والخبرات إضافةً للأجر والمثوبة.

وأكد أهمية أن تُسهم الفرق التطوعية في المحافظة بنشر ثقافة التطوع في المجتمع وتطوير العمل التطوعي وتنظيمه وتبنّي المبادرات الفردية واستثمارها اجتماعياً من خلال الممارسة العملية على أرض الواقع, لافتاً النظر إلى ضرورة التنسيق بين جميع الفرق التطوعية في تقديم البرامج والمبادرات النوعية لتحقيق الأثر المستدام، وتوجيه الطاقات التطوعية للفرص التنموية الأكثر إلحاحاً، وذلك في إطار توجهات القيادة الحكيمة في دعم الأعمال التطوعية بمختلف القطاعات والمجالات التنموية ونشره بين أبناء الوطن لصناعة أثر اجتماعي مستدام.

// انتهى //

15:19ت م

0101





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يلتقي رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية بمحافظة العويقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.