

بريدة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أجرى فريق جراحي متخصص في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة عملية جراحية ناجحة لطفل في الحادية عشرة من عمره ، كان يعاني من حالة إمساك شديدة مع توسع كبير وغير طبيعي بحجم البطن.

وأوضح تجمع القصيم الصحي ، أن العيادة المختصة في المستشفى استقبلت الطفل بصحبة ذويه ، وبعد عمل الفحوصات التشخيصية اللازمة له ، تبين أنه تم إجراء عملية جراحية سابقة له في مستشفى آخر لاستئصال قولون غير متهيج المعروف باسم (داء هيرشبرنغ) ولكنه ظل يعاني بعد الجراحة السابقة من مضاعفات عرضية جانبية تمثلت في حدوث حالة إمساك شديدة وانتفاخ في البطن لمدة طويلة.

وأكد أن الطاقم الطبي قرر إجراء جراحة استكشافية للبطن وذلك بهدف استئصال الجزء المعطل من القولون مع إجراء فتحة للقولون على البطن ، على أن يتم إجراء جراحة أخرى تكميلية بعد مرور شهرين لإغلاق الفتحة وتوصيل القولون السليم للقناة الشرجية، مشيراً إلى أن صحة الطفل تحسنت بشكل ملحوظ بعد خضوعه للعمل الجراحي الاستئصالي، وزالت عنه معظم الأوجاع السابقة والمضاعفات المؤلمة التي كان يشكو منها، على أن يبقى تحت المتابعة والملاحظة الطبية.

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15:12ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جراحة استئصالية للقولون في مستشفى الأطفال ببريدة تنهي معاناة طفل مع الإمساك الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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