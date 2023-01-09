السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن بالغ الحزن والأسى جراء تصادم حافلتين في وسط جمهورية السنغال



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن بالغ الحزن والأسى جراء تصادم حافلتين في بلدة كافرين وسط جمهورية السنغال.

وقدم معاليه التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية السنغال، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

// انتهى //

14:59ت م

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