السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يتفقد أحياء محافظة العويقيلة



العويقيلة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أحياء محافظة العويقيلة, واطلع على مستوى الخدمات البلدية والخدمية والملاحظات المرصودة داخل الأحياء.

ووجه سموه بتأهيل عدد من الشوارع الرئيسة بشكل مناسب وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وتحسين محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم، وتأهيل الساحات

// انتهى //

14:59ت م

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العويقيلة 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، أحياء محافظة العويقيلة, واطلع على مستوى الخدمات البلدية والخدمية والملاحظات المرصودة داخل الأحياء.ووجه سموه بتأهيل عدد من الشوارع الرئيسة بشكل مناسب وفق معايير مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وتحسين محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم، وتأهيل الساحات الرياضية داخل الأحياء في إطار منظومة عمل تواكب كل جديد على الساحة الرياضية وتوفير أنشطة ترفيهية تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية, والاهتمام بالمنظر العام وتنسيق الحدائق وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المُدن، مؤكدًا أهمية تقديم الخدمات البلدية المناسبة للمواطنين بالشكل اللائق، ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية .// انتهى //14:59ت م0097

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