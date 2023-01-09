السعودية اليوم / "الجوازات" تتيح تجديد الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين ممن هم أقل من 21 السعودية اليومًا عبر منصة أبشر



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال المرحلة الثالثة لجواز السفر السعودي الإلكتروني وأتاحت تجديده للتابعين ممن هم أقل من عمر 21 عامًا، وذلك من خلال منصة وزارة الداخلية (أبشر).

وأشارت "الجوازات" إلى أن هذه المرحلة الأخيرة لخدمتي إصدار وتجديد الجواز السعودي الإلكتروني عبر منصة أبشر، ويمكن للمواطن الاستفادة من هاتين الخدمتين أثناء إصدار وتجديد جواز سفره والتابعين له, موضحة أنه يمكن للمواطن تجديد الجواز الإلكتروني للتابعين له من 21 عامًا فأقل عبر حسابه على منصة (أبشر) ومراجعة أقرب فرع للجوازات بالجواز السابق لفحصه، وذلك من دون حجز موعد مسبق.

ودعت "الجوازات" إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، مؤكدةً أن تسلّم الجواز سيكون فقط عبر وسائل الشحن المتاحة (الناقل البريدي) للعنوان المسجّل في المنصة، مع أهمية المحافظة على وثائق السفر داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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14:47ت م

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