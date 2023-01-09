السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في دورته العشرين بالرياض



الرياض 16 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 09 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم في الرياض الفعاليات التمهيدية للدورة العشرين من المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية (OMAINTEC) ، تحت شعار "دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة"، بحضور عدد من المتخصصين ومديري شركات التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول المحليين والدوليين.

وشهدت الفعالية اليوم 12 ورشة عمل متخصصة قدمها متخصصون في قطاع التشغيل والصيانة وناقشت العديد من التحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على بعض الجوانب العملية والتشغيلية وكيفية معالجتها والتعامل معها.

وتهدف الدورة الحالية خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2023 بالرياض، إلى التركيز على أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات المطبقة في مجالات التشغيل والصيانة ومناقشة وطرح الإستراتيجيات والتقنيات الجديدة لتعزيز وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف التعطل والتشغيل، وزيادة الكفاءة والفعالية، للحفاظ على السلامة وتعزيز بيئة عمل تواصلية متميزة.

ويتضمن برنامج المؤتمر 12 ورشة عمل وحلقة نقاش و10 جلسات متخصصة يشارك فيها أكثر من 50 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أكثر التحديات المعاصرة في التشغيل والصيانة وأحدث التوجهات العالمية والابتكارات وتطوير الإجراءات والتقنيات الجديدة في هذا المجال.

ويعد المؤتمر المنصة المهنية الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لتبادل الخبرات وإثراء المعرفة والخبرة حول التقنيات الجديدة والاطلاع على آخر ما تمّ التوصل إليه عالمياً في هندسة التشغيل والصيانة.

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14:08ت م

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