شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موعد مباراة الزعيم ضد نظيره نادي الرائد، والتي من المقرر اقامتها مساء غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال، ضد نظيره فريق الرائد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء الغد "الثلاثاء"، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد الرائد

وتذاع أحداث مباراة الهلال ضد الرائد عبر شاشة قنوات SSC HD 1 الرياضية السعودية، حيث تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الرائد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، مواجهة الغد ضد الرائد بتشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو

خط الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، ميشايل ديلجادو

غيابات الهلال عن مواجهة الرائد

وتشهد قائمة الهلال، غياب الهداف النيجيري أوديون إيجالو، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، ليصبح بحاجة للراحة والتأهيل لمدة أسبوعين، وكذلك المحور عبد الإله المالكي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن النصر، المتصدر بـ29 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.