شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية ضد العراق اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق كرة القدم الخليجية، وخاصة مشجعي المنتخب السعودي، موعد مباراة الخضر القادمة في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي 2023.

موعد مباراة السعودية ضد العراق في كأس الخليج العربي

ويلتقي منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب العراق، وذلك مساء اليوم الإثنين الموافق التاسع من يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة السعودية ضد العراق، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة والسابعة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج

ونقل أحداث مباراة السعودية ضد العراق، عبر العديد من القنوات الفضائية التى تقوم بنقل مباريات بطولة كأس الخليج العربي لعام 2023، وهي كالتالي..

- قنوات بي إن سبورت المفتوحة

- قنوات الكأس

- القناة الرابعة العراقية

- القناة الرياضية العراقية

- قناة عمان الرياضية

- قناة الكويت الرياضية

وكان قد نجح المنتخب السعودي في تجاوز عقبة اليمن في الجولة الأولى بالفوز بنتيجة 2-0، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بعد تعادله مع سلطنة عُمان في الجولة الأولى سلبيا 0-0.