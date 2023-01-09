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المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.

الاستعلام عن معلومات المركبة

وذكرت إدارة المرور عبر مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، 4 خطوات للاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” والتي تأتي على النحو التالي:

1- الدخول على حساب أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات .. استعلامات.

3- اختر استعلام المركبات المحجوزة.

4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية: اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة.

خطوات التسجيل في أبشر

يتم التسجيل في منصة أبشر عبر 3 خطوات هي اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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