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شكرا لقرائتكم المرور يذكر بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بطريقة الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”.
الاستعلام عن معلومات المركبة
وذكرت إدارة المرور عبر مقطع فيديو على حسابها بموقع “تويتر”، 4 خطوات للاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” والتي تأتي على النحو التالي:
1- الدخول على حساب أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات .. استعلامات.
3- اختر استعلام المركبات المحجوزة.
4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية: اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة.
خطوات التسجيل في أبشر
يتم التسجيل في منصة أبشر عبر 3 خطوات هي اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب.