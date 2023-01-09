شكرا لقرائتكم جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة نجران، ممثلة في عمادة البحث العلمي، فتح باب القبول للمشاريع البحثية المدعومة لمختلف شرائح المجتمع، ضمن المرحلة البحثية الثانية عشرة 2023 ، وذلك عبر منصة بحثي.

قبول المشاريع

وأوضحت العمادة أن القبول للمشاريع المتنافسة يمر بثلاث مراحل مفصلية ، حيث تبدأ المرحلة الأولى وهي تقديم المشاريع من 15 وحتى 21 من شهر يناير الجاري ، ومرحلة التحكيم الإداري تبدأ من 22 يناير وحتى الثالث من شهر فبراير القادم ، ومرحلة التحكيم الفني من 4 وحتى 9 من شهر فبراير القادم ، يليها توقيع العقود في الفترة من 10 إلى 16 فبراير القادم.

وحددت عمادة البحث العلمي بالجامعة ، 6 برامج بحثية للمنافسة بين الباحثين من مختلف طبقات المجتمع ، خلال العام الجاري وهي : برنامج الباحث المميز ، برنامج المجموعات البحثية ،برنامج الأولويات البحثية ، برنامج دعم أبحاث الطلاب (واعد) ، برنامج دعم باحثي المراكز البحثية ، وبرنامج دعم براءات الاختراع.

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دعم جامعة نجران

وأشارت العمادة إلى أن الهدف من البرامج البحثية المدعومة ، يأتي لإبراز الباحثين المتميزين من داخل وخارج الجامعة ، ودعمهم مادياً لتحقيق التفوق البحثي والعلمي وتطوير المجتمع ، ورفع جودة وعدد الأبحاث المنشورة باسم الجامعة، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، في جودة الحياة ، في إطار تعزيز مفهوم الشراكات العلمية والبحثية ، ودور العمادة في دعمها ، وفقاً للوائح التنظيمية والمالية في تقديم الدعم المادي لإجراء البحوث العلمية في داخل الجامعة وخارجها.

البرامج البحثية المدعومة

وكانت أعلنت عمادة البحث العلمي بجامعة نجران، أمس، عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية عشرة من البرامج البحثية المدعومة خلال الفترة من 15- 21 يناير الجاري.

وتشمل مسارات البرامج البحثية المدعومة الباحث المميز، والمجموعات البحثية، والأولويات البحثية، ودعم أبحاث الطلاب “واعد”، وبرنامج دعم باحثي المراكز البحثية، ودعم براءات الاختراع.