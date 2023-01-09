شكرا لقرائتكم تحذير من طقس حائل: أمطار غزيرة حتى الـ10 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجة التنبيه إلى تحذير في منطقة حائل، وسط توقعات باحتمالات عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

مناطق التأثر:

وتوقع مركز الأرصاد على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة الجوية (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، موقق، الشنان، بقعاء، حائل، سميراء) على أن تستمر حتى الـ 10 مساء اليوم.

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ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).