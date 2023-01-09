شكرا لقرائتكم الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- وظيفة مستشار محتوى الحياة البرية

Wildlife Content Consultant Job المؤهلات والمتطلبات: درجة البكالوريوس في موضوع يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية

يفضل الحصول على مؤهل آخر في الإعلام أو الاتصالات أو الإعلان

خبرة 10 سنوات في حفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية ووسائل الإعلام أو الاتصالات أو الإعلان أو مجال ذي صلة.

إدارة معرفة الخبراء الناشئة عن أنشطة W&NH.

ضمان تنسيق ونشر المعرفة المتخصصة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

باستخدام برامج مختلفة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ، يتم إعداد التقارير و / أو المشاريع الخاصة للجماهير الداخلية والخارجية.

مراجعة التقارير والعروض التقديمية للمدير التنفيذي W&NH ومساعدة أعضاء الفريق الآخرين ، كما هو مطلوب من خلال تقديم المشورة والتوصيات 2- وظيفة مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات

IT Business Relationship Manager Job المؤهلات والمتطلبات: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ذات الصلة. (يفضل الماجستير)

خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري.

ضمان تطوير وإدارة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والشركاء الداخليين والخارجيين (وحدات الأعمال ومقدمي الخدمات).

ضمان تطوير استراتيجيات التكنولوجيا التي تتماشى مع استراتيجية العمل الشاملة.

دفع مفاوضات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتعزيز القيمة للأعمال.

تأكد من أن وحدات العمل تفهم الحل التكنولوجي ، وتقديم الحلول بشكل عام ، والامتثال لعمليات الحوكمة ، وما إلى ذلك. 3- وظيفة أخصائي مكتب سفريات

Travel Desk Specialist Job المؤهلات والمتطلبات: دعم خدمات السفر والخدمات اللوجستية الفعالة عبر وحدة RCU ، ودعم واتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول ومغادرة الموظفين والاستشاريين المحليين / الدوليين.

دعم واتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول ومغادرة الموظفين والاستشاريين المحليين / الدوليين.

ضمان جدول المواعيد عن طريق تخطيط وجدولة الاجتماعات والمؤتمرات عن بعد وحجوزات السفر.

الدعم في جميع رحلات السفر لموظفي RCU ، بما في ذلك تذاكر الطيران والنقل والإقامة والتعامل مع أي مهام أخرى متعلقة برحلة العمل. 4- مسؤول التخطيط

Succession Planning Lead Job المؤهلات و المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

خبرة في مجال ذي صلة. طريقة التقديم وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).