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رصد 18 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء بالظهران

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الرياض - محمد الوسيري - رصدت بلدية الظهران، اليوم الاثنين، 18 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء منها عدم تأمين حاوية وتدني مستوى النظافة العامة.

أبرز المخالفات:

وأوضحت بلدية الظهران عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” رصد مخالفات تمثلت في:

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ـ عدم تأمين حاوية.

ـ تدني مستوى النظافة العامة.

ـ عدم نظافـة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء.

ـ رمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء.

مخالفات سابقة:

وفي وقت سابق، قامت ‎بلدية الظهران ممثلـة بإدارة خدمات الشاطئ برصد الـمخيمات والإسطبلات المخالفة بشاطئ نصـف القمـر، حيث تم إنذار 19 موقـعاً وإبلاغ أصحابها بضـرورة الإزالة مـع مسـح المنطقة وتسوية الأراضي والعمل على نظافتها وذلك لتحسين المشهد الحضري.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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